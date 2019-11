Schusswaffenangriff in Kalifornien

Nach einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Kalifornien will die Buchungsplattform Airbnb sogenannte Partyhäuser aus ihrem Angebot nehmen.

Airbnb-Chef Chesky teilte mit, das Unternehmen werde sich verstärkt bemühen, unerlaubte Partys zu verhindern und gegen missbräuchliches Verhalten von Gastgebern und Gästen vorzugehen. Dazu werde Airbnb ein spezielles Reaktionsteam schaffen. Zudem würden Hoch-Risiko-Reservierungen gesondert überprüft.



In der kalifornischen Stadt Orinda waren bei einer Halloween-Party in einem über Airbnb angemieteten Haus fünf Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Die Feier war in Online-Netzwerken angekündigt worden.