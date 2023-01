Kalifornien

FBI-Ermittler am Tatort in Half Moon Bay. (dpa/AP/Aaron Kehoe)

Der mutmaßliche Täter war demnach ein Arbeiter des landwirtschaftlichen Betriebs, in dem er gestern das Feuer eröffnet und zunächst vier Personen erschossen hatte. Anschließend war der Mann zu einer anderen Farm gefahren und hatte drei weitere Menschen getötet. Er wurde später festgenommen.

Erst am Wochenende hatte ein Schütze in der Gemeinde Monterey Park im Süden des US-Bundesstaats bei einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest zehn Menschen und später sich selbst erschossen. US-Vizepräsidentin Harris will heute dorthin reisen und mit den Angehörigen der Opfer trauern, wie ihr Büro mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.