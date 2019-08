Der frühere US-Präsident Obama hat die jüngsten Schusswaffenangriffe in den Vereinigten Staaten verurteilt und vor einem Klima aus Angst und Hass gewarnt.

Auf Twitter wandte er sich gegen eine Sprache, die rassistische Vorurteile normalisiere. Es gebe politische Führer, die fremd aussehende Menschen dämonisierten; die suggerierten, dass Einwanderer den amerikanischen Lebensstil bedrohen, betonte Obama, ohne seinen Nachfolger Trump zu nennen.



Dieser will El Paso morgen besuchen. In der texanischen Stadt hatte ein junger Mann 22 Menschen getötet, darunter auch einen Deutschen. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Tatmotiv aus. Trump hatte nach den Schusswaffen-Attacken in El Paso und Dayton Rassismus und die Ideologie weißer Vorherrschaft verurteilt.

Motiv in Dayton weiter ungeklärt

Der Hintergrund der Tat von Dayton im Bundesstaat Ohio ist weiter unbekannt. Der örtliche Polizeichef sagte dem Deutschlandfunk, man sei noch weit davon entfernt, ein Motiv zu erkennen. Ein 24-Jähriger hatte in einem Ausgehviertel von Dayton in die Menge geschossen und dabei neun Menschen getötet. Unter den Opfern war auch seine Schwester.