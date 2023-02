Polizeiwagen in Berlin (Paul Zinken/dpa/ZB)

Nach Angaben der Bundespolizei waren die Beamten von einem Geschäft alarmiert worden, in dem der Hausdetektiv eine mit Messern bewaffnete mutmaßliche Ladendiebin gestellt hatte. Trotz Aufforderungen habe die Frau ein am Körper getragenes Messer nicht weggelegt, sondern versucht, die Polizisten anzugreifen. Daraufhin sei zunächst Pfefferspray eingesetzt und schließlich geschossen worden, so dass die Frau Verletzungen an einer Hand erlitten habe.

Weiter hieß es, wegen des Einsatzes einer Schusswaffe habe wie in solchen Fällen üblich das Landeskriminalamt Berlin Ermittlungen aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.