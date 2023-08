Spezialeinheiten auf Wasserfahrzeugen seien an der Küste im Westen der Krim gelandet, teilte ein Sprecher in Kiew mit. In der Erklärung hieß es, dem Feind seien Verluste beigebracht und alle Ziele erreicht worden. Um welche Ziele es sich handelte, ist nicht bekannt. Russische Medien berichten dagegen, der Angriff sei abgewehrt und die Angreifer getötet worden. Die Angaben der Kriegsparteien sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

24.08.2023