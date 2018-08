UNO-Generalsekretär Guterres hat einen Maßnahmenkatalog für einen besseren Schutz von palästinensischen Zivilisten vorgelegt.

Zum einen schlägt Guterres eine "robustere UNO-Präsenz" mit Beobachtern und politischen Vertretern vor, die über die Lage berichten sollen. Verstärkt werden könne zudem die humanitäre und die Entwicklungshilfe der Vereinten Nationen. Des Weiteren werden zivile Beobachter in besonders kritischen Zonen wie Kontrollpunkten und jüdischen Siedlungen in besetzten Gebieten angeregt. Als weitere Möglichkeit angeführt wird eine bewaffnete Militär- oder Polizeitruppe unter UNO-Mandat. Allerdings betonte Guterres, dass jede Option eine Zusammenarbeit zwischen Israel und den Palästinensern voraussetze.



Zuletzt war 1994 eine kleine mit europäischen Kräften besetzte Beobachter-Mission in Hebron im Westjordanland eingerichtet worden. Seither lehnte Israel eine weitere internationale Präsenz an neuralgischen Punkten mehrfach ab.