Ambulante Pflege (dpa / picture alliance / Jana Bauch)

Vorstand Brysch sagte der Funke Mediengruppe, auch in der häuslichen Versorgung von Schwerstkranken und Pflegebedürftigen entwickelten sich immer wieder Ansteckungs-Schwerpunkte. Zum Schutz zuhause lebender, vulnerabler Menschen sehe die gestern vorgestellte Novelle des Infektionsschutzgesetzes jedoch nichts vor. Es sei aber ein Irrtum zu glauben, nur Menschen in stationären Einrichtungen müssten geschützt werden. Vielmehr dürften etwa Beschäftigte ambulanter Pflegedienste ihre Arbeit in Wohnungen nicht ohne tägliche Tests antreten.

Damit vergesse die Koalition "Millionen hilfsbedürftige Menschen und ihre Angehörigen", kritisierte Brysch weiter.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.