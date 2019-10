In der Europäischen Union sind die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz von Informanten verabschiedet worden.

Die EU-Justizminister nahmen die entsprechende Richtlinie bei einem Treffen in Luxemburg an. Menschen, die Missstände wie Korruption oder Steuerhinterziehung melden wollen, sollen demnach rechtlich etwa vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes geschützt werden. In bestimmten Fällen sind Hinweisgeber künftig auch geschützt, wenn sie sich direkt an zuständige Behörden und die Öffentlichkeit wenden, etwa mittels der Medien. Die finnische Justizministerin Henriksson sagte, niemand solle durch das Offenlegen von Missständen seinen Ruf oder seinen Job riskieren.



Informanten spielten in den vergangenen Jahren eine zentrale Rolle bei der Aufdeckung unter anderem von Steuerhinterziehung oder Datenmissbrauch.