Papst Franziskus will den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch im Bereich des Vatikanstaats und der Kurie verstärken.

Der Vatikan veröffentlichte insgesamt drei vom Papst unterzeichnete Dokumente - einen Erlass, ein Gesetz und einen Richtlinienkatalog. Demnach müssen alle Mitarbeiter, die von entsprechenden Missbrauchsfällen erfahren, dies umgehend der Staatsanwaltschaft des Vatikan melden. Andernfalls droht eine Strafe. Das Beichtgeheimnis soll aber weiterhin gelten. Außerdem will der Vatikan verbindliche Fortbildungen zum Kinderschutz einführen. Die Neuerungen treten zum 1. Juni in Kraft.



Die Frage möglicher Entschädigungen ist in den Dokumenten nicht geregelt. Die Einrichtung einer unabhängigen externen Anlaufstelle für die Opfer ist nicht vorgesehen.