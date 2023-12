Nach Terrorwarnung

Polizeieinsatz am Kölner Dom. (picture alliance / dpa / Sascha Thelen)

Das teilte die Polizei gestern Abend mit. Zugleich hieß es, obwohl sich der Hinweis auf Silvester beziehe, werde für die Sicherheit auch am heutigen Heiligabend alles in die Wege geleitet. So werde es etwa Kontrollen für Gottesdienstbesucher und Touristen geben. Laut Medienberichten hatten die Behörden Informationen über einen möglicherweise bevorstehenden Anschlag einer islamistischen Gruppe auf den Dom erhalten. Gestern war die Kathedrale mit Spengstoff-Spürhunden abgesucht worden. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf. Am Vormittag will sich die Polizei zur Lage äußern.

Der "Bild"-Zeitung zufolge soll es bereits Festnahmen in Deutschland sowie in Österreich gegeben haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte es einen Bezug zu einem afghanischen Ableger der Terrorgruppe IS geben.

