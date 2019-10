Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, hat skeptisch auf den Vorstoß von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer reagiert, im Norden Syriens eine internationale Schutzzone einzurichten.

Die Bundeswehr reiße sich nicht um zusätzliche Aufgaben, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und verwies dabei auf aktuelle Auslandseinsätze der Soldaten. Ähnlich hatte sich zuvor bereits der verteidigungspolitische Sprecher der Partei, Felgentreu, im Deutschlandfunk geäußert.



Auch von der Linkspartei kam Kritik. Die Vorsitzende Kipping verlangte stattdessen, Waffenlieferungen an die Türkei zu stoppen und die Konten von Präsident Erdogan einzufrieren.



Rückendeckung erhielt Kramp-Karrenbauer von der Unionsfraktion. CSU-Verteidigungspolitiker Schmidt sagte im Deutschlandfunk, er sei froh, dass Deutschland den - Zitat - Balkonplatz der Kommentatoren verlassen habe. Man dürfe Zurückhaltung nicht zur Ideologie erheben und so handlungsunfähig werden. Er stellte klar, dass Deutschland und die EU von Krisensituationen in der Region betroffen seien, etwa durch die Terrormiliz IS.



Von russischer Seite hieß es, der Vorschlag werde geprüft.