Aus der SPD kommt Kritik an dem Vorschlag von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, in Nordsyrien eine international kontrollierte Sicherheitszone einzurichten.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Felgentreu, sagte im Deutschlandfunk, die CDU-Vorsitzende haben die Idee mit der SPD nicht abgestimmt. Er halte eine Umsetzung für schwierig. Vor allem personell könne Deutschland seinen Beitrag überhaupt nicht leisten. Die Bundeswehr sei an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Felgentreu erklärte, er wisse nicht, woher die schätzungsweise 2.000 Soldaten kommen sollten, die für den Einsatz in Nordsyrien zur Verfügung gestellt werden müssten.



Der Vorsitzende der Union Internationaler Demokraten, Bilgi, befürwortet hingegen eine internationale Sicherheitsszone. Er sagte im Deutschlandfunk, die Türkei habe sie seit jeher gefordert, sei in dieser Frage aber bislang von der Weltgemeinschaft allein gelassen worden. Die UID ist eine Lobby-Organisation der türkischen Regierungspartei AKP.



Am Abend läuft die Waffenruhe in Nordsyrien aus. Bis dahin sollten sich die von der türkischen Armee bekämpften kurdischen Kämpfer aus der Region zurückziehen. In Ankara bekräftigte der türkische Präsident Erdogan abermals sein Ziel einer Sicherheitszone unter Kontrolle der Türkei.