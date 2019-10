Schutzzone in Syrien

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer stößt mit ihrer Idee einer international kontrollierten Sicherheitszone in Syrien in den USA auf verhaltene Reaktionen.

US-Verteidigungsminister Esper sagte vor Beginn eines Nato-Treffens in Brüssel, die Vereinigten Staaten würden es politisch unterstützen, wenn die europäischen Partner sich in Syrien engagierten. Bodentruppen oder - wie er sagte - "irgendetwas anderes" würden sie aber nicht beisteuern.



Damit bleibt der Rückhalt für Kramp-Karrenbauers Vorschlag international gering. Sie will ihn heute Nachmittag im Kreis der Nato-Verteidigungsminister näher erläutern. Wie ihr Sprecher betonte, wird sie dabei jedoch nicht im Namen der Bundesregierung auftreten. Die SPD hatte Kramp-Karrenbauers Idee kritisiert.