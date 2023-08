Vom Aussterben bedroht - Brillenpinguine am Boulders Beach in Simon's Town, Südafrika. (picture alliance / Zoonar / Volker Schlichting)

Nach Einschätzung von Creecy könnten die Brillenpinguine bis 2035 ausgerottet sein, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden.

Die Zahl der Pinguine, die in Südafrika und im Nachbarland Namibia leben, ist in beiden Ländern in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Vor 100 Jahren gab es im Süden von Afrika noch ein Million Pinguinpaare, inzwischen sind es nur noch 10.000. Als Gründe hierfür gelten ein zurückgehendes Nahrungsangebot, die Meeresverschmutzung und der Schiffsverkehr.

