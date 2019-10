Bundeskanzlerin Merkel hat sich hinter den Vorstoß von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer für einen internationalen Stabilisierungseinsatz in Nordsyrien gestellt.

In der Sitzung der Unionsfraktion in Berlin sagte sie laut Teilnehmern, der Gedanke, in Nordsyrien Schutzzonen einzurichten, sei sehr vielversprechend. Es seien aber noch viele Fragen offen. Kramp-Karrenbauer hatte ihren Vorschlag in der Sitzung erläutert und betont, dass die Türkei und Russland einbezogen werden müssten. Im Anschluss kamen die Verteidigungsministerin und die Kanzlerin mit Vizekanzler Scholz und Außenminister Maas von der SPD zusammen. Maas hatte zuvor auf die vielen offenen Fragen der Bündnispartner hingewiesen und kritisiert, dass er lediglich durch eine SMS über den Vorschlag informiert worden sei.



Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, stellte klar, dass sich die Bundeswehr nicht um einen weiteren Auslandseinsatz reißen werde. Ähnlich hatte sich zuvor bereits der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Felgentreu, im Deutschlandfunk geäußert. Auch von der Linkspartei kam Kritik. Die Vorsitzende Kipping verlangte stattdessen, Waffenlieferungen an die Türkei zu stoppen und die Konten von Präsident Erdogan einzufrieren.