Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat vor Konjunkturpessimismus gewarnt.

Ob eine Rezession komme, weiß im Moment keiner, sagte DIHK-Präsident Schweitzer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zwar sei die Dynamik geringer, weil sich international Handelshemmnisse negativ auswirkten. Das rechtfertige aber nicht unzulässige Übertreibungen. Schweitzer betonte, der Arbeitsmarkt zeige sich insgesamt in guter Verfassung und die Nachfrage liege nach wie vor auf hohem Niveau. Der DIHK rechnet in diesem Jahr mit einem Plus von 400.000 Erwerbstätigen.



Zugleich verwies der Präsident auf mögliche Risiken im Auslandsgeschäft. Die Erwartungen seien so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das sei sehr ernst, denn jeder vierte Arbeitsplatz hänge von der Industrie ab, betonte Schweitzer.