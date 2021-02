Nach Ansicht des Finanzprofessors Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim könnte der digitale Widerstand gegen Hedgefonds rechtliche Konsequenzen haben.

Kleinanleger dürften die Preise nicht ins Nirvana schießen, sagte Burghof im Deutschlandfunk. Das systemische Versagen des Finanzmarktes in den vergangenen zwei Wochen sei auf eine Marktmanipulation zurückzuführen. In diesem Zeitraum waren Papiere des US-Videospielehändlers Gamestop um 2.000 Prozent gestiegen. Nach Absprachen im Internet hatten viele Kleinanleger die Aktien gekauft und damit in die Höhe getrieben. Die Aktion richtete sich gegen Hedgefonds und "Short Seller", die auf einen Kursverfall gewettet hatten. Diese mussten ihre Aktien unter teils hohen Verlusten zurückkaufen.



Experten zufolge sind vor allem unerfahrene Kleinanleger wegen der extremen Kursschwankungen benachteiligt. Sie stiegen oft ein, wenn ein Kurs schon recht weit geklettert sei und zögerten zu lange, bevor sie verkauften. Deshalb hatten einige Online-Handelsbörsen den Handel mit Gamestop-Papieren zeitweise eingeschränkt.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.