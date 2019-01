Im brandenburgischen Schwante beraten führende ostdeutsche SPD-Politiker mit Spitzenkandidatin Barley über die Europawahl am 26. Mai.

Barley sagte, die Menschen in Ostdeutschland hätten die Mauer eingerissen, die Europa in der Mitte getrennt habe. Mit ihrem Einsatz für Demokratie hätten sie die EU-Osterweiterung erst ermöglicht. Die Menschen lebten das geeinte Europa tagtäglich, betonte Barley. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse brauche es auch weiterhin gut ausgestattete Strukturfonds. Außerdem wolle man einen verbindlichen europäischen Standard für existenzsichernde Mindestlöhne.



In Schwante war vor knapp 30 Jahren die Sozialdemokratische Partei in der DDR - SDP- gegründet worden.