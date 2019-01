Die SPD in Ostdeutschland fordert mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst einen "Vorsprung Ost".

Man brauche mehr Solidarität mit dem Osten, sagte die mecklenburg-vorpommersche Ministerpräsidentin Schwesig bei einem Treffen im brandenburgischen Schwante. Noch immer müssten die Ostdeutschen länger arbeiten und bekämen weniger Geld. Und noch immer schlage sich die Lebensleistung der Menschen im Osten in der Rente nicht ausreichend nieder. Zu häufig herrsche in der Bundespolitik und auch in der SPD ein Westblick, meinte Schwesig. Bei dem Treffen forderte der thüringische Wirtschaftsminister Tiefensee, neu geschaffene Einrichtungen verstärkt in Ostdeutschland anzusiedeln.