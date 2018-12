Schwarz-Grün in Hessen

Knapp zwei Monate nach der Landtagswahl in Hessen haben sich CDU und Grüne auf einen neuen Koalitionsvertrag geeinigt.

Demnach soll die Polizei in Hessen 1.000 zusätzliche Beamte bekommen. Zudem ist ein Ausbau der Videoüberwachung geplant. Vereinbart wurde auch, straffällige Asylbewerber, die nicht in Haft sind, künftig zentral in einer Erstaufnahmeeinrichtung unterzubringen. Parteitage von CDU und Grünen müssen der Vereinbarung noch zustimmen.



Die neue Landesregierung könnte dann im Januar ins Amt kommen. Die CDU wird auch weiterhin den Ministerpräsident stellen. Die Grünen bekommen wegen ihres starken Abschneidens bei der Wahl künftig vier statt wie bisher zwei Ministerien. Zu konkreten Personalien wurde noch nichts bekannt.