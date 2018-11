Das neue "Schwarzbuch" des Steuerzahlerbundes listet mehr als 100 Beispiele für die Verschwendung öffentlicher Gelder auf.

In der Broschüre, die heute in Berlin vorgestellt wurde, werden vor allem überteuerte Bauprojekte kritisiert. Es geht aber auch um Fälle wie eine Werbekampgne des Bundesarbeitsministeriums oder die Rasenheizung in einem Stadion in Erfurt, die nicht genutzt wird. Die Kritik des Steuerzahlerbundes richtet sich zudem gegen die Bundeswehr, etwa bei der Anschaffung von überteuerten Drohnen und sechs U-Booten der Marine. Diese hätten drei Milliarden Euro gekostet, für Einsätze stehe aber derzeit kein einziges U-Boot zur Verfügung.