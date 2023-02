Russischer Angriffskrieg

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (l.) und die Journalistin Alice Schwarzer (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Verhandeln heiße nicht kapitulieren, schreiben sie in dem dazugehörigen Text unter dem Titel "Manifest für den Frieden". Die Petition ist an Bundeskanzler Scholz gerichtet. Wagenknecht und Schwarzer warnen vor einer nuklearen Eskalation. Spätestens bei einem ukrainischen Angriff auf die Krim werde der russische Präsident Putin zu einem "maximalen Gegenschlag" ausholen, heißt es. Zu den 69 Personen, die die Petition als Erste unterzeichnet haben, zählen der CSU-Politiker Gauweiler, die evangelische Theologin Margot Käßmann, die Schauspielerin Katharina Thalbach und der frühere EU-Kommissar Verheugen. Wagenknecht und Schwarzer kündigten eine Kundgebung am 25. Februar vor dem Brandenburger Tor in Berlin an.

