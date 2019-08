Die Polizei der Stadt Galveston im US-Bundesstaat Texas steht in der Kritik, weil sie einen schwarzen Verdächtigen mit einem Strick abgeführt hat.

Ein Bild des Vorfalls, auf dem der Verdächtige zwischen zwei Polizisten läuft, die auf Pferden sitzen, verbreitete sich im Internet und wurde auch von zahlreichen Medien veröffentlicht. Kritikern zufolge erinnert es an die Sklaverei und die lange Geschichte von Rassismus und Gewalt von Weißen gegen Schwarze in den Vereinigten Staaten.



Der Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, O'Rourke, sprach von Rassismus. Bürgerrechtsbewegungen wie die "Anti-Defamation League" verurteilten das Vorgehen.



Die Polizei in Galveston bat den Verdächtigen mittlerweile um Entschuldigung. Man habe keine böse Absicht gehabt, schrieb Polizeichef Hale. Die Praxis, jemanden neben dem Pferd laufend am Strick abzuführen, sei nicht mehr erlaubt.