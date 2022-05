Deutschland und ganz Westeuropa riskierten, Kriegspartei zu werden, sagte Alice Schwarzer im Dlf (picture alliance/dpa | Oliver Berg)

Die Frauenrechtlerin betonte , man sei an einem Punkt angekommen, an dem Deutschland und Westeuropa riskierten, Kriegspartei zu werden. Russland verbreite immer häufiger Drohungen. Außenminister Lawrow etwa spreche über mögliche Atomschläge - das alles müsse man sehr ernst nehmen.

Die Herausgeberin der Zeitschrift "Emma" verwies darauf, dass die Unterzeichner des Briefes nicht pauschal gegen Waffenlieferungen seien. Die Ukraine müsse uneingeschränkte Unterstützung erhalten. Umfrage zufolge seien aber nur 45 Prozent der Deutschen für die Lieferung schwerer Waffen, der Rest dagegen. Darüber müsse man diskutieren können.

Bisher 140.000 Unterzeichner

Schwarzer und 28 andere Prominente wie die Schriftsteller Martin Walser und Juli Zeh, aber auch Schauspieler Lars Eidinger und Liedermacher Reinhard Mey, hatten in dem am Freitag veröffentlichten Brief an Bundeskanzler Scholz (SPD) appelliert, weder direkt noch indirekt schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, um dem russischen Präsidenten Putin kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die Nato-Staaten zu geben. Bis Montagmorgen wurde der Brief von mehr als 140.000 Menschen digital unterzeichnet

Auch der Autor und Filmemacher Alexander Kluge hatte im Deutschlandfunk bereits näher erläutert, welche Gedanken hinter dem offenen Brief stehen. Er brachte eine Kapitulation ins Spiel. Wörtlich sagte er: "Kapitualiton ist nichts Böses, wenn es den Krieg beendet." Man könne sehen, dass die russische Agression eigentlich gescheitert sei. Und wenn der Gegner schwach sei – in diesem Fall die Russen – dann müsse man versuchen, in diesem Schwächemoment mit ihm zu irgendeinem Kompormiss zu kommen. Das wichtigste Ziel, so Kluge, müsse es sein, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

Deutliche Kritik an Position

Nach der Veröffentlichung des Briefes war rasch breite Kritik daran laut geworden. So fragte Grünen-Fraktionschefin Haßelmann in einem Interview der "Stuttgarter Nachrichten", wie sollten "Kompromisse" möglich seien, wenn Putin völkerrechtswidrig ein freies europäisches Land überfalle, Städte dem Erdboden gleichmache, Zivilisten ermordet und Vergewaltigung systematisch als Waffe gegen Frauen eingesetzt würden? Niemand mache sich die Entscheidung über Waffenlieferungen einfach. In Politik, Parlament und Gesellschaft müsse darüber debattiert werden, betonte Haßelmann.

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, schrieb bei Twitter , die Position der Unterzeichner sei "Wahnsinn". Der einzig mögliche Kompromiss sei die "vollständige Wiederherstellung territorialer Integrität der Ukraine". Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, schrieb ebenfalls auf Twitter: "Massenvergewaltigungen von ukrainischen Frauen durch russische Soldaten in Kauf zu nehmen, ist Zynismus pur". Er bezeichnete die Ratschläge in dem Brief außerdem als " blöd und sittenlos ".

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.