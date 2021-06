Zwischen den russischen Streitkräften und der britischen Marine ist es im Schwarzen Meer vor der Küste der Halbinsel Krim zu einem Zwischenfall gekommen. Während das Verteidigungsministerium in Moskau von einer Verletzung russischer Hoheitsgewässer durch einen britischen Zerstörer sprach, wies Großbritannien diese Darstellung zurück.

Die "HMS Defender" sei lediglich auf einer friedlichen Durchfahrt durch ukrainische Gewässer gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Man glaube, dass die Russen Schießübungen im Schwarzen Meer vorgenommen hätten. Diese seien vorab angekündigt worden. Es habe keine Schüsse oder Bomben gegeben, die direkt auf den Zerstörer gerichtet gewesen seien. Die russische Seite hatte dagegen erklärt, der Zerstörer sei in russische Hoheitsgewässer gefahren und habe auf Warnungen nicht reagiert. Daraufhin seien Bomben vor dem britischen Schiff abgeworfen worden, um es zur Kursänderung zu bewegen.



Das russische Verteidigungsministerium äußerte die Vermutung, dass das britische Kriegsschiff an einer internationalen Militärübung unter US-Führung teilnehmen will. Das zweiwöchige Manöver "Sea Breeze" im Schwarzen Meer soll nach US-Angaben am Montag beginnen. Mit 32 beteiligten Ländern aus sechs Kontinenten, 5.000 Soldaten, 32 Schiffen, 40 Flugzeugen sowie 18 Spezialoperationen und Tauchteams soll es die bisher größte derartige Übung sein. Die Ukraine ist Austragungsort des Manövers, das bereits seit 1997 jährlich stattfindet.

