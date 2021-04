Die russische Regierung plant, mehrere Seegebiete im Schwarzen Meer zu sperren, die die Halbinsel Krim umgeben.

Ausländische Kriegsschiffe und andere staatliche Schiffe dürften diese Gewässer bis Ende Oktober nicht mehr passieren, Frachtschiffe dagegen schon, hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt. Aus der EU, der Ukraine und der Nato kam Kritik an den angekündigten Sperrungen. Ein Sprecher der EU-Kommission forderte Russland auf, das Vorhaben zu stoppen. Es handele sich um erneute Verletzungen von internationalem Recht und destabilisiere die Region weiter.



Aus dem Kreml hieß es, die Schifffahrt durch die Meerenge von Kertsch sei nicht betroffen. Die Meerenge gilt als internationales Gewässer. Vor zweieinhalb Jahren hinderte die russische Küstenwache zwei ukrainische Militärschiffe an der Durchfahrt und nahm 24 ukrainische Matrosen fest.

