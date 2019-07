Die Ukraine hält einen russischen Tanker fest.

Dieser habe sich Ende des vergangenen Jahres an der Beschlagnahmung ukrainischer Marineschiffe beteiligt, erklärten die Behörden in Kiew. Der Tanker befinde sich im Hafen von Ismail in der Region Odessa.



Die russische Marine hatte in der sogenannten Straße von Kertsch im Asowschen Meer drei ukrainische Schiffe aufgebracht und 24 Matrosen in Gewahrsam genommen. Moskau beansprucht diesen Abschnitt des Schwarzen Meeres seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim als nationales Gewässer. Kiew argumentiert, die Schiffe seien in internationalen Gewässern gestoppt worden.