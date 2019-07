Die Schwarzmarkt-Preise für Elfenbein haben sich in den vergangenen 30 Jahren nach Ansicht von Forschern verzehnfacht.

Seit dieser Zeit ist der Handel mit Elfenbein verboten. Die Forschenden sagen, dass damit auch der Anreiz für Wilderer gestiegen ist - und trotz des Elfenbein-Handelsverbots mehr Elefanten getötet werden. Schätzungen zufolge sinken die weltweiten Bestände jedes Jahr um acht Prozent. Die Forschenden haben Literatur der vergangenen 30 Jahre ausgewertet, Märkte in Afrika, Europa und Asien besucht sowie die Herkunft des dort verkauften Elfenbeins untersucht. Demnach werden in Asien die höchsten Preise gezahlt und in Afrika die niedrigsten. Seit 2014 sinken die Durchschnittspreise allmählich wieder etwas. Der Wert hängt auch davon ab, ob das Elfenbein bearbeitet wurde. Das Forschungsteam will diese Faktoren in ein Modell einfließen lassen, das Politikern und Umweltaktivisten helfen soll, Elefanten besser zu schützen. Auch für Nashörner und Tiger sollen später ähnliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden.