Der Mann, der vier Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht und ihnen die Pistolen abgenommen hat, ist gefasst.

Das teilte die Polizei mit. Nach dem 31-Jährigen war nach dem Vorfall in Oppenau im Schwarzwald seit Sonntag gesucht worden.



Er hatte bei einer Kontrolle in einer illegal von ihm genutzten Gartenhütte vier Polizisten bedroht und sie gezwungen, ihre Dienstpistolen abzulegen.

Anschließend flüchtete er mit den Waffen in den Wald.



Hunderte Polizisten durchkämmten die Region, unterstützt von Hubschraubern mit Wärmebildkameras und Spezialkräften.