Im Schwarzwald ist nach einer tagelangen Großfahndung ein bewaffneter Mann gefasst worden.

Er sei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung entdeckt und überwältigt worden, erklärte die Polizei in Offenburg. Dabei seien der Mann und ein Beamter leicht verletzt worden.



Der 31-Jährige hatte am Sonntag bei einer Kontrolle in einer illegal von ihm genutzten Gartenhütte vier Polizisten bedroht und sie gezwungen, ihre Dienstpistolen abzulegen. Anschließend flüchtete er mit den Waffen in den Wald.



Bei seiner Festnahme wurden die vier Pistolen gefunden, wie die Polizei weiter mitteilte. Er habe zudem ein Beil bei sich getragen.



An der Suche nach ihm waren mehr als 2.500 Einsatzkräfte beteiligt.