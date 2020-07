Der im Schwarzwald festgenommene 31jährige Mann soll heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, das Gericht werde aller Voraussicht nach Haftbefehl erlassen. Die Polizei hatte den wohnungslosen Mann aus Oppenau gestern nach tagelanger Suche in einem Waldgebiet gefunden. Dem 31-Jährigen wird besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Er hatte bei einer Kontrolle in einer Gartenhütte in der vergangenen Woche vier Polizisten ihre Waffen abgenommen und war damit in den Wald geflohen. Hunderte Polizisten hatten seitdem die Region durchsucht, unterstützt von Hubschraubern mit Wärmebildkameras und Spezialkräften.



Schließlich fand die Polizei ihn nach Zeugenhinweisen in einem Gebüsch. Die vier Waffen lagen vor ihm. Bei der Festnahme wurden der Gesuchte und ein SEK-Beamter leicht verletzt.