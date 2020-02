Die Schauspielerin Sonja Ziemann ist tot.

Sie starb im Alter von 94 Jahren in München, wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf ihre frühere Agentin meldet. Ziemann wurde in den 1950-er Jahren bekannt mit Heimatfilmen wie "Schwarzwaldmädel" und "Grün ist die Heide". Sie spielte auch in großen internationalen Produktionen mit, etwa in "Hunde wollt ihr ewig leben" und "Die Brücke von Remagen".