Das Werk "Schwarzwasser" von Elfriede Jelinek über die Ibiza-Affäre in Österreich hat in Wien seine Uraufführung erlebt.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet von vielen Wortspielen, einem üppigen Bühnenbild und einer Abrechnung mit dem Rechtspopulismus - die mit Jubel und Applaus bedacht worden sei.



Die ORF-Kulturredakteurin Christine Scheucher sagte darüber im Deutschlandfunk Kultur, Regisseur Robert Borgmann und die Autorin versuchten, das "sehr banale tagespolitische Geschehen auf eine universelle Ebene zu hieven".



Die Ibiza-Affäre führte zum Rücktritt und Parteiausschluss von Vizekanzler Strache (FPÖ). Jelinek verbindet den Sachverhalt mit der Tragödie "Die Bakchen" von Euripides, in der es um die Entgrenzung im dionysischen Rausch geht. Dieser Rausch, so die Rezensentin Scheucher, habe in dem Politskandal sicher eine Rolle gespielt. Zitat: "Im Wesentlichen geht es um die rechtspopulistische Politik der Affekte, die Massen verführt und in einen Zustand der Raserei treibt, die letztlich in einem Gewaltexzess münden muss."



Auch die Sendung "Kultur heute" im Deutschlandfunk befasst sich heute mit der Uraufführung.



Elfriede Jelinek schrieb schon vorher einen längeren Text über sich und das Stück. Darin heißt es, "Schwarzwasser" sei sicher eine Fortschreibung ihrer politischen Texte. Zitat: "Ich versuche also, das auf Ibiza angeberisch Gesagte auf eine andre Ebene zu hieven, auf eine Bühne, es ist ja so klein, es ist nicht mal eine Angabezahlung zum Kaufpreis, daß ihm etwas Größe nicht schaden kann. Ich packe es ein, wie Christo seine Gebäude und Landschaften verpackt hat, damit sie umso deutlicher zu sehen wären. Ja, vielleicht kann man diesen Vergleich wagen. Etwas zur Kenntlichkeit entstellen, wie es so schön heißt. Unter vielen Schichten die Wahrheit umso deutlicher hervortreten zu lassen."