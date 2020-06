In Schweden hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen im Fall des ermordeten früheren Ministerpräsidenten Palme eingestellt.

Als Tatverdächtigen haben die Ermittler einen Mann ausgemacht, der bereits vor zwanzig gestorben ist. Er hatte sich als erster Zeuge am Tatort ausgegeben und wurde mehrfach zu dem Fall befragt. Der Mann soll schwedischen Medienberichten zufolge im privaten Umfeld immer wieder seinen Hass auf Palme und dessen sozialdemokratische Politik geäußert haben.



Olof Palme war 1986 auf der Straße von hinten erschossen worden. Im Laufe der jahrzehntelangen Ermittlungen vernahm die Polizei in Schweden mehr als 10.000 Zeugen und ging rund 8.000 Spuren nach. Mehr als 100 Personen galten zwischenzeitlich als tatverdächtig.



Der Sozialdemokrat Palme war mit Unterbrechung elf Jahre lang Ministerpräsident von Schweden. In dieser Zeit baute er den Sozialstaat massiv aus und finanzierte dies unter anderem durch Steuererhöhungen.