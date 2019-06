Der Enkel von Astrid Lindgren beklagt, dass das Werk seiner Großmutter in Schweden von rechten Politikern vereinnahmt wird.

Olle Nyman sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", es sei absolut unfair, wenn Lindgren oder ihr Werk mit Fremdenhass und Ausgrenzung in Verbindung gebracht würden.



Nyman berichtet, dass in Vimmerby - Lindgrens Heimatstadt - der Vorsitzende der Partei "Alternativ för Sverige" eine Rede gehalten habe. Darin habe er gesagt, er würde Michel aus Lönneberga jederzeit einem Flüchtlingskind aus Syrien vorziehen - und dass er Bullerbü zurückhaben wolle.



Nyman betonte, in seinen Augen sei die "Alternvativ för Sverige" rassistisch und radikal. Darum habe er dem Vorsitzenden einen Brief geschrieben und ihn aufgefordert, das Werk Astrid Lindgrens nicht für seine Propaganda zu nutzen. Der Brief habe sich dann rasend schnell verbreitet und sei in den sozialen Medien geteilt worden.



Angesprochen auf die Europawahl und das Abschneiden der rechtspopulistischen Schwedendemokraten als drittstärkster Kraft in Schweden sagte Nyman: "Niemand kann wissen, was genau Astrid heute sagen würde. Aber wir als ihre Angehörigen, die sie gut kannten, sind sicher, sie wäre wütend und traurig über die Entwicklungen in Europa."