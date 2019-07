In Schweden sorgt die Verlegung von Davis-Cup-Begegnungen gegen Israel für Diskussionen.

Wie die Zeitung "Barometern" berichtet, seien am ursprünglich geplanten Austragungsort der Begegungen am 13. und 14. September, Båstad in Südschweden, antisemitische Demonstrationen befürchtet worden. Die Matches im Nationenturnier der Männer werden nun in Stockholm in der Königlichen Tennishalle ausgetragen.



Der Tennisverbund spricht laut Medienbericht von "sportlichen, organisatorischen, ökonomischen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen", die für Stockholm sprächen. Die Plätze im traditionellen Austragungsort Båstad sind laut schwedischen Tennisberichterstattern für die schwedischen Spieler von Vorteil, die in Stockholm für die Israelis.



Die Zeitung "Sydsvenskan" berichtet, dass auch mit zu hohen Kosten argumentiert wird, die auf Båstad zugekommen wären, um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten. Im Jahr 2009 gab es bei der Begegnung zwischen Schweden und Israel im Davis Cup in der südschwedischen Stadt Malmö Krawalle und antisemitische Sprechchöre (die "taz" berichtete). Protestierende waren damals sowohl Linksextreme als auch Anhänger der radikalislamischen Hamas. Das Match wurde in einer leeren Halle ausgetragen.