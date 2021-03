Nach der Messerattacke in der südschwedischen Kleinstadt Vetlanda schweben noch drei Menschen in Lebensgefahr.

Insgesamt waren acht Passanten auf offener Straße mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt worden. Der Täter wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Die Polizei teilte mit, es werde untersucht, ob es ein Terrormotiv gebe. Zur Nationalität des Täters äußerten sich die Ermittler nicht. Nach Medienberichten soll es sich um einen 22-jährigen Mann aus Afghanistan handeln, der seit 2018 in Schweden ist. Am Nachmittag will die Polizei bei einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten mitteilen.

