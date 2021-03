Die Polizei in Schweden geht nicht mehr davon aus, dass der Angriff auf mehrere Menschen in der Stadt Vetlanda eine Terrortat war.

Der zuständige Staatsanwalt Adam Rullman sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, gegen den mutmaßlichen Täter werde nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Derzeit gebe es nichts Konkretes, das in eine andere Richtung weise. Allerdings befinde man sich noch am Anfang der Ermittlungen.



Nach der Messerattacke in der südschwedischen Kleinstadt Vetlanda schweben noch drei Menschen in Lebensgefahr. Insgesamt waren acht Passanten auf offener Straße mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt worden. Der Täter wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Zur Nationalität des Täters äußerten sich die Ermittler bisher nicht. Nach Medienberichten soll es sich um einen 22-jährigen Mann aus Afghanistan handeln, der seit 2018 in Schweden ist.

04.03.2021