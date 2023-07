Fußball-WM

Das Logo der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Für Italien geht es am Mittwoch gegen Südafrika ums Weiterkommen.

In Brisbane treffen Frankreich und Brasilien. Beide Teams gelten als Mitfavoriten auf den WM-Titel. Am Nachmittag trifft Panama auf Jamaika.

Die deutschen Fußballerinnen treffen morgen Vormittag in ihrem zweiten Vorrundenspiel auf Kolumbien. Am Montag hatte das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ihr Auftaktspiel gegen Marokko 6:0 gewonnen. Trotz der Verletzungssorgen in der Abwehr gehen die deutschen Fußballerinnen für die Sportwettenanbieter als klare Favoritinnen in ihr zweites WM-Spiel.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.