Die schwedische Justiz befasst sich erneut mit dem Wikileaks-Gründer Assange.

Das Bezirksgericht in Uppsala verhandelt heute über einen möglichen Haftbefehl gegen Assange wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Sollte das Gericht diesen befürworten, will die Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl ausstellen, um eine Auslieferung von Assange an Schweden zu erwirken. Sie wirft dem 47-Jährigen vor, im Jahr 2010 eine Frau vergewaltigt zu haben. Assange hat die Vorwürfe stets bestritten.



Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen gegen ihn vor zwei Jahren eingestellt, im Mai aber wieder aufgenommen. Assange hatte kurz zuvor die ecuadorianische Botschaft in London verlassen und war von einem britischen Gericht zu rund einem Jahr Gefängnis verurteilt worden.