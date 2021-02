In Schweden sind zwei Männer vom Vorwurf freigesprochen worden, den Grabfrieden der 1994 gesunkenen Fähre "Estonia" verletzt zu haben.

Der schwedische Dokumentarfilmer Evertsson und der Wrack-Experte Andersson waren Teil eines Filmteams, das im September 2019 einen Tauchroboter zur "Estonia" herabgelassen hatte. Dabei hatten sie unter anderem ein mehrere Meter großes Loch im Schiffsrumpf entdeckt.



Das Gericht in Göteborg wertete den Einsatz des Tauchroboters zwar als strafbar. Die Angeklagten könnten aber nicht verurteilt werden, weil sie dies von einem unter deutscher Flagge fahrenden Schiff aus in internationalen Gewässern getan hätten.



Beim Untergang der "Estonia" vor der finnischen Küste waren damals 852 Menschen gestorben. Weil viele der Toten nicht geborgen werden konnten, steht das Wrack als Ruhestätte unter Schutz und darf nicht aufgesucht werden. Schweden hat nun gesetzliche Änderungen am Grabfrieden auf den Weg gebracht, damit die Unglücksursache doch noch geklärt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.