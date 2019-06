Die schwedische Justiz hat die Ausstellung eines Haftbefehls gegen den Wikileaks-Gründer Assange abgelehnt.

Ein Gericht in der Stadt Uppsala wies einen Antrag der Staatsanwaltschaft zurück. Diese wollte wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs ein Auslieferungsverfahren gegen den Australier in Gang setzen. Das Gericht entschied nun aber, dass es ausreiche, Assange mit Hilfe eines sogenannten Ermittlungsbefehls in Großbritannien zu befragen. Dort verbüßt er derzeit eine einjährige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen.



Die schwedische Staatsanwaltschaft hatte vor zwei Jahren Ermittlungen gegen Assange eingestellt, im Mai aber wieder aufgenommen. Assange bestreitet die Vergewaltigungsvorwürfe. Er hatte mehrere Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London verbracht, um einer Auslieferung an Schweden zu entgehen. Im April entzog ihm Ecuador jedoch das Botschafts-Asyl, und Assange wurde festgenommen. Die USA wollen ihm unter anderem wegen Beihilfe zur Spionage den Prozess machen.