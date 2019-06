Der in Großbritannien inhaftierte Wikileaks-Gründer Assange muss derzeit nicht mit einer Auslieferung nach Schweden rechnen.

Die dortige Justiz wies einen Antrag der Staatsanwaltschaft zurück, die wegen des Vergewaltigungsvorwurfs ein Auslieferungsverfahren gegen Assange in Gang setzen wollte. Das Gericht in Uppsala entschied nun aber, dass es ausreiche, Assange mit Hilfe eines sogenannten Ermittlungsbefehls in Großbritannien zu befragen. Dort verbüßt er derzeit eine einjährige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen.