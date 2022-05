Die schwedische Außenministerin Ann Linde (Henrik Montgomery/TT News Agency)

Linde sprach in Stockholm von einer richtigen Entscheidung. Den Schritt hatte die Regierung gestern nach einer Parlamentsdebatte angekündigt. Ein offizieller Nato-Aufnahmeantrag Finnlands wird ebenfalls noch für heute erwartet.

Schweden hatte sich mehr als 200 Jahre lang keinem Militärbündnis angeschlossen, Finnland war seit Ende des Zweiten Weltkrieges neutral. Nach der russischen Invasion in die Ukraine kam es jedoch zu einem Umschwung der öffentlichen Meinung in beiden Ländern.

In Brüssel befassen sich die EU-Verteidigungsminister mit der Lage in der Ukraine. An dem Treffen nimmt auch der EU-Außenbeauftragt Borrell teil. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es für die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO breite Zustimmung geben werde.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.