Eine Kommission zum Umgang Schwedens mit der Corona-Pandemie hat den Behörden des Landes vorgeworfen, zu langsam auf den Ausbruch der Pandemie reagiert zu haben.

Während die meisten europäischen Länder im Frühjahr 2020 mit starken Beschränkungen bis hin zum Lockdown versuchten, die Verbreitung des Corona-Virus zu bremsen, hatte Schweden in dieser Phase auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung gesetzt. In einem Zwischenbericht der Kommission heißt es nun, die in der Frühphase der Pandemie ergriffenen Maßnahmen hätten die Ausbreitung im Land nicht stoppen oder wesentlich begrenzen können. Die späte Infektionsverfolgung habe die Bekämpfung der Pandemie erschwert. Auch mit dem Testen habe man viel zu spät begonnen.



Die schwedische Regierung hatte erst während der zweiten und dritten Welle strengere Maßnahmen wie Einschränkungen für Restaurants oder Maskenempfehlungen verhängt.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.