Ein Stzreit um den Umgang mit kurdischen Gruppen blockiert eine Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Nato. (IMAGO/Markus Heine)

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte, kam der Mann nach seiner Festnahme durch die schwedische Polzei in der Nacht am Flughafen in Istanbul an. Er war demnach vor sieben Jahren nach Schweden geflohen, um einer wegen seiner PKK-Mitgliedschaft verhängten mehrjährigen Haftstrafe zu entgehen. Ein Asylantrag in Schweden sei abgelehnt worden.

Kurdische Gruppen stehen im Mittelpunkt eines Streits um die NATO-Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands. Die Türkei blockiert die Aufnahme beider Länder in das Militärbündnis und fordert eine Auslieferung mehrerer PKK-Mitglieder.

