Der zurückgetretene schwedische Ministerpräsident Löfven erhält eine Chance, wieder Regierungschef zu werden.

Parlamentspräsident Norlén schlug ihn heute für das Amt vor. Darüber solle am Mittwoch im Reichstag in der Hauptstadt Stockholm abgestimmt werden, betonte Norlén. Löfven habe ihm mitgeteilt, dass er eine Lösung gefunden habe, um wieder ein politisches Bündnis zu bilden.



Die rot-grüne Minderheitsregierung des Sozialdemokraten Löfven war vor zwei Wochen im Zuge eines Mietpreis-Streits mit der Linkspartei per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.