In Schweden ist ein Mann aus Afghanistan zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er sieben Menschen mit einem Messer attackiert und zum Teil schwer verletzt hat.

Nach der Verbüßung der Strafe - in Schweden in der Regel nach 16 Jahren - werde der Mann ausgewiesen, ordnete das Bezirksgericht Eksjö an. Am 3. März dieses Jahres hatte der 22-Jährige in der Kleinstadt Vetlanda sieben Männer attackiert, drei wurden dabei lebensgefährlich verletzt, zwei weitere schwer. Ein Terrormotiv ergaben die Ermittlungen nicht.

