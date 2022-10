Lecks in Nord-Stream-Pipelines

Aufsteigende Blasen: Die Aufnahme des dänischen Militärs zeigt ein Leck an der Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee. (Bild von Ende September= (imago / UPI Photo / DANISH DEFENCE)

Die schwedische Küstenwache teilte mit, das an der Wasseroberfläche sichtbare Ausmaß einer Austrittsstelle von Nord Stream 2 habe sich vergrößert. Zugleich seien an einem weiteren Leck innerhalb der Wirtschaftszone Schwedens, das Nord Stream 1 zugeordnet wird, keine aufsteigenden Blasen mehr zu beobachten. Zuletzt hatte Dänemark erklärt, der Austritt an den zwei weiteren in seinem Gebiet befindlichen Stellen sei beendet. Der russische Gazprom-Konzern teilte mit, inzwischen trete kein Gas mehr aus. Der Druck in den Röhren habe sich inzwischen stabilisiert.

An den insgesamt vier Stellen waren in den vergangenen Tagen große Mengen Gas an die Wasseroberfläche aufgestiegen. Viele Regierungen gehen von Sabotage aus. Dänemark und Schweden hatten seismologische Erschütterungen registriert, die etwa von größeren Sprengladungen stammen könnten.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.