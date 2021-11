Der schwedische Regierungschef Löfven hat seinen Rücktritt eingereicht.

Der Ministerpräsident übergab ein entsprechendes Gesuch an Parlamentspräsident Norlén. Der Schritt kommt nicht überraschend: Löfven hatte im August angekündigt, sich zunächst als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und im Anschluss auch als Regierungschef zurückzuziehen. Den Parteivorsitz gab er bereits in der vergangenen Woche an die bisherige Finanzministerin Andersson ab, die ihn auch im höchsten politischen Amt des Landes beerben soll.



Mit dem Vorgehen will Löfven seiner Nachfolgerin die Möglichkeit geben, sich vor der nächsten Parlamentswahl im Spätsommer 2022 besser positionieren zu können. Löfven war seit Oktober 2014 Ministerpräsident. Im Sommer 2021 trat er während einer umfassenden Regierungskrise schon einmal von dem Posten zurück, wurde wenige Tage später aber vom Parlament erneut zum Regierungschef gewählt.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.